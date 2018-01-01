С Бубенчика официально сняли подозрение в убийстве правоохранителей

В Генпрокуратуре заявили, что новое обвинение нельзя считать обоснованным для избрания меры пресечения.

Оснований для осуждения Бубенчика теперь недостаточно. УНИАН

Активисту Майдана Ивану Бубенчику 5 апреля в присутствии адвокатов было объявлено об изменении подозрения, что делает невозможным избрание меры пресечения.

"Решением Печерского районного суда удовлетворено наше заявление об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения И.Бубенчику в связи с изменением подозрения", - такое заявление, по информации пресс-службы ГПУ, сделала заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская.

В Генпрокуратуре отметили, что в связи с изменениями Бубенчик подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч. 1 ст. 263 (приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

По словам Стрижевской, не исключено, что мера пресечения задержанному избираться не будет, поскольку теперь для этого недостаточно оснований.

"В связи с тем, что подозрение изменено, сегодня мы пригласили защиту И.Бубенчика для выполнения процессуальных действий. В зависимости от того, насколько в том будет необходимость, будет подниматься вопрос в дальнейшем об избрании меры пресечения", - пояснила заместитель генпрокурора.

Стрижевская подчеркнула, что в этом деле прокуратура обещает обществу "справедливый суд в соответствии с процедурами, определенными Уголовным процессуальным кодексом Украины, с соблюдением всех конституционных прав участников процесса".

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что считает неправильной квалификацию действий Ивана Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований под руководством Сергея Горбатюка. Поэтому инициировал смену прокурорской группы, которую возглавила Анжела Стрижевская.

Как известно, Бубенчик подозревается в убийствах сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего внутренних войск, покушения на убийство военнослужащего в связи с его деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.