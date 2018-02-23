"Сц*ть в глаза и говорить, что идет дождь". Реклама ГПУ вызвала возмущение в Сети

Наибольшее возмущение спровоцировал комментарий представителя ведомства о том, что ролики разместил тайный "заказчик".
Эмоциональные посты украинцев вызвал не столько сам факт рекламы, которую обманным путем выдали за социальную, сколько пояснение ситуации от пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган. Спикер Юрия Луценко обнародовала официальную позицию ведомства в комментарии для Украинской правды.
"Генеральная прокуратура не производила, не заказывала и не размещала ролики, которые сейчас транслируются на телевидении и на радио. Но при этом Генпрокуратура благодарна заказчику, который эти ролики разместил, потому что увидел нашу положительную работу", - сказала Сарган.
Представитель Генпрокуратуры добавила, что вся информация, указанная в роликах, соответствует действительности, поэтому против трансляции в ведомстве не возражают. Сарган подчеркнула, что негативное отношение высказывают те, кто таким образом относится к персоне генпрокурора, а не к работе ГПУ в целом.
Соцсети взорвались гневными комментариями. Наибольшую волну возмущения вызвал тот факт, что открытую рекламу выдали за социальную, что позволило транслировать ее бесплатно.
Журналист и блогер Алена Яхно в Facebook с сарказмом отметила, что за такой пиар ГПУ можно дать "Оскар". Она подчеркнула, что ответить на многочисленные вопросы должно Госкомтелерадио, которое на основании какого-то документа начало транслировать коммерческую рекламу, как социальную.
Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин написал, что Генпрокуратура во главе с Луценко считают граждан страны "имбицилами", если рассчитывали, что номер с социальной рекламой никто не заметит.
"Луценко и Ко реально избирателей имбицилами считают", - написал он.
Иронично прокомментировала действия ГПУ журналист Кристина Бердинских. Она убеждена, что генпрокурор, как правило, активно общается с прессой, однако в сфере пиара в ведомстве катастрофа.
"Вопрос к этому тайному фанату Луценко - почему имя и фамилия генпрокурора в ролике только каждые 30 секунд", - написала автор.
Экономический журналист Екатерина Венжик проанализировала резонанс с соцрекламой от ГПУ с профессиональной точки зрения. Она уверяет, что открытые судебные реестры демонстрируют абсолютно не те данные, которые авторы указали в роликах.
"Внимание, вопрос. Два даже. Либо неизвестный благодетель имеет доступ к закрытой части судебного реестра, и может достать в том числе данные, доступ к которым имеют в принципе только стороны дела (ГПУ, суд). Либо цифры в рекламе - от фонаря и пи**еж", - написала она.
Вопрос, какой именно "благодарный ценитель" анонимно заказал для Юрия Луценко дорогую рекламу в СМИ, решил обсудить на своей странице в соцсети журналист программы "Схемы" Михаил Ткач.
"Злочевский? Колобов? Иванющенко? Кто?", - задал риторический вопрос автор.
Напомним, ролики с социальной рекламой Генеральной прокуратуры Украины разместила в Youtube газета Kyiv Post.
Видео демонстрирует якобы многочисленные достижения ГПУ, оперируя большими цифрами и неподтвержденными фактами.
"Выполняем закон, устанавливаем справедливость. Юрий Луценко", - такими словами заканчивается каждый ролик. Именно это вызвало наибольший резонанс в обществе, поскольку наличие в сюжете фамилии трансформирует социальную рекламу в коммерческую.
Как сообщалось, ранее громкую огласку получил рождественский отдых Луценко с семьей на Сейшельских островах, на который он потратил сумму, значительно превышающую его официальный доход. Генпрокурор объяснил это тем, что часть путевки оплатил его сын, который занимается бизнесом.