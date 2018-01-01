Саакашвили эмоционально отреагировал на разгон палаточного городка под Радой

Саакашвили призывает 18 марта провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко.

Экс-губернатор Одесской области, экс-президент Грузии и лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили, который ранее был выдворен из Украины , отреагировал на разгон палаточного городка под Верховной Радой.

"Барыга не сможет поставить украинцев на колени!" — написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили также призывает 18 марта провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Петра Порошенко, Арсена Авакова, Юрия Луценко и немедленного проведения выборов.

"У нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с ворами и дала наконец Украине возможность развиваться", — отметил политик.