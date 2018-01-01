Саакашвили предложил обменять Медведчука на Сенцова

Экс-чиновник заявил, что это реальный шанс спасти и других узников Кремля.

Саакашвили предложил вариант возвращения Сенцова в Украину УНИАН

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинские власти должны арестовать лидера движения "Украинский выбор" и кума президента РФ Виктора Медведчука, что вынудит Путина решиться на обмен заключенными

"Я считаю, что нужно немедленно арестовать Медведчука, поместить его в общую камеру с остальными зеками — и тогда Путин сразу же сам заговорит об обмене украинских заложников на своего кума. Эта тварь, Путин, понимает только язык силы", - написал экс-глава Одесской ОДА в Facebook.

По словам Саакашвили, провластные структуры не решаются на такой шаг, потому что им деньги важнее украинцев, заключенных в российских тюрьмах.

"И Порошенко, и Луценко, и Аваков прекрасно знают, что на Медведчуке клейма негде ставить и посадить его точно есть за что (и давно следовало — хотя бы за банальную коррупцию). Ну, ладно — раньше не сажали, потому что он делился… Но хотя бы сейчас, когда Олег Сенцов при смерти… можно хотя бы сейчас забыть об этих чертовых деньгах и спасти своих соотечественников? Или фабрика в Липецке дороже жизней украинцев???", – добавил он.

Саакашвили призвал Порошенко поступить "как мужик" и отказаться от своих российских активов.



Напомним, ранее в России допустили обмен Олега Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского.

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