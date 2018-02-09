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"Самая глубокая": Киевский метрополитен предложил Маску разместить электрокар на "Арсенальной"

Сегодня, 00:17

Станция "Арсенальная" имеет глубину 105,5 метров.

аврв
Киевский метрополитен предложил маску разместить на "Арсенальной" Tesla Фото: wikimedia.org
Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на самой глубокой станции метро "Арсенальная". Ведь у основателя Tesla и SpaceX есть самый высокий автомобиль, теперь нужно разместить самый глубокий, уверены на предприятии.

"Дорогой Илон! У вас есть Tesla на самой большой высоте. Это невероятно! Мы предлагаем разместить одну на нашей станции "Арсенальная", которая является самой глубокой станцией метро в мире", — говорится в сообщении в Twitter. 

В комментариях к посту пользователи Twitter не восприняли всерьез предложение метрополитена.

"Приколисты", "Хорошая попытка. А Илон сейчас скажет "так надо ж занести в конверте 10к начальнику, ну его н*х"", "Надейся и жди", "Где вы ее поставите?". 


Напомним, что 6 февраля космическая компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy со стартовой платформы в штате Флорида до орбиты Марса. С помощью нее в космос был запущен старый автомобиль Tesla Илона Маска.
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метро, Илон Маск, Тесла, Tesla
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