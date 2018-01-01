Самолеты ВВС ВСУ без предупреждения провели учения над Мариуполем (видео)

Детали проведенных ученых в ООС пообещали раскрыть 23 июля.

Над городом прошли два боевых самолета-штурмовика Су-25 и боевой ударный вертолет Ми-24 Скриншот

Утром 21 июля Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украинывоздушные учения над Мариуполем изрядно сначала озадачив, а затем обрадовав местных жителей.

Над жилыми кварталами города пролетели два боевых самолета-штурмовика Су-25 и боевой ударный вертолет Ми-24. Кстати, свое приближение участники учений предварили пуском нескольких сигнальных ракет, сообщает 0629.com.ua.

В пресс-службе операции Объединенных сил в ответ на запросы заявили, что проведенные над морем учения ВВС были плановыми. На замечание об отсутствии предупреждения о проведении полетов в ВСУ ответили, что "если мы будем предупреждать, то не достигнем своей цели полетов над морем".

Детали проведенных ученых в ООС пообещали раскрыть 23 июля.

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Ранее в Черное море вошел ежегодный гость украинских портов и постоянный участник всех совместных военно-морских учений - штабной корабль ВМФ США USS LCC/JCC 20 Mount Whitney; на этот раз он прибыл для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.

Позднее украинские пограничники отчитались, как во время многонациональных учений "Sea Breeze-2018" успешно провели отработку сложнейшего десантирования с вертолета без парашюта на водную гладь.

Как сообщалось, появилось яркое видео масштабных учений морпехов Украины и США на Sea Breeze 2018. Подразделения морской пехоты двух стран отработали совместную атаку на противника и ночные засады.

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