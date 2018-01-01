Самоубийство Волошина: губернатор Савченко сделал неожиданное заявление

Чиновник согласился сложить полномочия. Но есть нюанс.

Алексей Савченко отказался от губернаторства. На время. фото: politrada.com

После митинга возле Николаевской областной государственной администрации глава ОГА Алексей Савченко согласился сложить полномочия, как и требовали митингующие. Что правда – временно.

Он сложит полномочия на время расследования дела о самоубийстве Героя Украины, и.о. руководителя КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина.

Соответствующее заявление Савченко подал президенту Украины Петру Порошенко. "Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Оно зарегистрировано 30 марта, №3231934301", — заявил чиновник, пишет Inforesist.

На вопрос, принял ли Порошенко заявление, Савченко уточнил: "Есть определенный документооборот. В согласии с ним не принять это заявление невозможно".

Он подчеркнул, что решение о сложении полномочий принял сознательно, "чтобы избежать любой спекуляции".

Напомним, военный летчик, и.о. директора Николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта покончил с собой в Николаеве в собственной квартире, выстрелив себе в голову. Причем его семья в этот момент находилась дома.

После инцидента местные СМИ обнародовали скриншоты переписки неизвестного мужчины с Волошиным, в котором и.о. директора аэропорта рассказывал о конфликте с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.