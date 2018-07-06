САП обвинила защиту экс-прокурора Суса в постоянном намеренном срыве заседний

В ведомстве отметили, что такая ситуация происходит постоянно.

Адвокаты горой за своего клиента, не гнушаются даже срывом заседаний суда под любым предлогом http://gordonua.com

Суд в очередной раз перенес заседание по делу бывшего прокурора Дмитрия Суса , которому выдвинуты обвинения в присвоении имущества и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"В очередной раз стороной защиты сорвано судебное заседание", – заявляет ведомство.

Заседание отложено из-за ходатайства адвокатов Суса - они заявили, что собираются подавать еще одно ходатайство, о возвращении обвинительного акта прокуратуре, поэтому заседание, по их мнению, нужно отложить. Кроме того, по мнению защиты, суд занят "в других актуальных делах", из-за чего заседание также надо перенести.

"Судом такое заявление стороны защиты удовлетворено и в очередной раз отложено проведения подготовительного заседания до 12.07.2018", – говорится в сообщении САП.

Кроме того, прокуратура отметила, что ранее, 12 июня, во время подготовительного заседания адвокаты заявили ходатайство об определении подсудности. В связи с этим в заседании был объявлен перерыв до 6 июля.

"06.07.2018 во время очередного судебного заседания прокурором... приобщено решение апелляционного суда г. Киева, которым подтверждено подсудность дела Подольскому районному суду г. Киева", – отметили в ведомстве.

Читайте также В Украине значительно вырос уровень коррупции и взяточничества — исследование

Напомним, 20 марта НАБУ и САП завершили расследование дела в отношении экс-заместителя главы Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Украины Дмитрия Суса.

Как считают детективы НАБУ, работая в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, а в дальнейшем – в должности заместителя руководителя департамента ГПУ, на протяжении 2016 года он систематически присваивал чужое имущество, в том числе в крупных размерах, благодаря злоупотреблению своим служебным положением.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram