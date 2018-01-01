Савченко написала украинцам письмо из следственного изолятора

Арестованная нардеп предложила прочесть ее новую политическую концепцию.

Надежда Савченко намерена изменить политическую систему страны РИА Новости

Народный депутат Надежда Савченко , которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, из СИЗО обратилась ко всем гражданам Украины в эпистолярном жанре.

В письме арестантка призывает население страны ознакомиться с своей авторской концепцией "Изменение политической системы", которая обнародована на сайте политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Письмо нардепа опубликовано в Facebook.

"Почему эта концепция так нужна украинцам? Потому, что она основывается на природном укладе — мировоззрении украинцев с давних времен и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности", - пишет Савченко в своем сообщении.

Автор концепции предлагает провести перепись населения Украины, ввести паспортизацию населенных пунктов, изменить избирательную систему, дать украинцам возможность отзывать депутатов с должностей. Также партия Савченко предлагает реформировать судебную и правоохранительную системы, изменить административный строй Украины конституционным путем.

Facebook Надежды Савченко

Facebook Надежды Савченко

Напомним, 23 марта в Киеве суд постановил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.