Савченко проведут через экспертизу на "детекторе лжи"

Информацию опубликовала пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.
Соответствующее на ее странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.
"Завтра, 05.04.2018г. в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу Смоленская, 6, для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а поэтому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования", – говорится в тексте.
Ранее Вера, сестра Надежды Савченко, рассказала о состоянии ее здоровья в СИЗО. Кроме того, взял самоотвод адвокат нардепа Виктор Чевгуз.
Напомним, 23 марта в Киеве суд решил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.