Савченко проведут через экспертизу на "детекторе лжи"

Информацию опубликовала пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

Надежда Савченко РИА Новости

В четверг, 5 апреля, внефракционного народного депутата Верховной Рады Надежду Савченко отвезут в "Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз" − ради проведения психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа (детектора лжи).

Соответствующее на ее странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

"Завтра, 05.04.2018г. в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу Смоленская, 6, для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Адвокаты до сих пор не получили материалы производства для ознакомления, а поэтому не могут ни проконтролировать, ни сформулировать вопросы для объективного исследования", – говорится в тексте.

Ранее Вера, сестра Надежды Савченко, рассказала о состоянии ее здоровья в СИЗО. Кроме того, взял самоотвод адвокат нардепа Виктор Чевгуз.

Напомним, 23 марта в Киеве суд решил взять Надежду Савченко под стражу до 20 мая 2018 года − без права внесения залога. Нардепа подозревают в совершении ряда преступлений, в частности, в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти.