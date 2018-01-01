Савик Шустер возвращается в Украину

Журналист за полтора года отсутствия в стране писал книгу о своей работе.
Такая информация опубликована на странице мероприятия "Свобода слова против страха и унижения" на Facebook.
Во время своего выступления, уточняют организаторы, Шустер "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины". Последние полтора года Шустер полностью посвятил созданию книги, ставшей документом эпохи и рецептом выживания Украины.
Ранее Шустер отмечал, что после публикации своей книги он намерен запустить несколько проектов как в Украине, так и в Европе.
Напомним, Шустера в эфире украинских телеканалов не было с тех пор, как студия журналиста 3s.tv прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем.
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