Сайт "Миротворец" назначил пранкера Вольнова своим официальным спикером

Пранкер будет разъяснять роль и назначения центра общественности.

Сайт "Миротворец" объявил о том, что в связи с реорганизацией, направленной на улучшение и расширение коммуникаций с общественностью, пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя - Никита Кувиков) назначен на должность "спикера по отдельным вопросам".

"Вольнов - известный в Украине и далеко за ее пределами общественный деятель. Журналист. С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте. Обещает при выполнении функций спикера "Миротворца" не ругаться матом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

В задачи Вольнова, указали в центре, будут входить "разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности".

Вольнов стал широко известен за пределами любителей телефонных розыгрышей после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В своей трансляции "Угораем с Кемерово" он звонил от имени сотрудников МЧС в горордские морги и рассказывал о 300 погибших в пожаре. После на своей странице в соцсети Вконтакте он объяснил, что это была "ответочка за Сирию и Донбасс".

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело, пранкеру было предъявлено заочно обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), и он объявлен в международный розыск.



30 марта в России арестовали брата Вольнова Стаса Кувикова, у которого следственные органы Архангельска провели обыски и изъяли жесткие диски с якобы детским порно.

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