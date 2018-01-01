Сайт "Миротворец" назначил пранкера Вольнова своим официальным спикером

Пранкер будет разъяснять роль и назначения центра общественности.
"Вольнов - известный в Украине и далеко за ее пределами общественный деятель. Журналист. С начала российской агрессии активно включился в борьбу против российских захватчиков и их пропаганды на информационном фронте. Обещает при выполнении функций спикера "Миротворца" не ругаться матом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.
В задачи Вольнова, указали в центре, будут входить "разъяснение общественности роли и назначения центра, популяризация использования информации, накопленной в его базах данных, в различных сферах деятельности".
Вольнов стал широко известен за пределами любителей телефонных розыгрышей после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В своей трансляции "Угораем с Кемерово" он звонил от имени сотрудников МЧС в горордские морги и рассказывал о 300 погибших в пожаре. После на своей странице в соцсети Вконтакте он объяснил, что это была "ответочка за Сирию и Донбасс".
Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело, пранкеру было предъявлено заочно обвинение по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), и он объявлен в международный розыск.
30 марта в России арестовали брата Вольнова Стаса Кувикова, у которого следственные органы Архангельска провели обыски и изъяли жесткие диски с якобы детским порно.
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