Сбитый российский беспилотник, обстрелы, раненые бойцы. В штабе АТО отчитались о ситуации на Донбассе

На востоке нашей страны вчера боевики, в частности, открывали огонь из вооружения БМП.
Вчера подразделение противовоздушной обороны сбило беспилотный летательный аппарат российского производства типа "Орлан-10", с начала праздничного перемирия он является третьим таким ликвидированным беспилотником, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.
"Российско-оккупационные группировки продолжают пренебрегать договоренностями о прекращении огня на время новогодне-рождественских праздников и обстреливать из запрещенных Минскими соглашениями минометов оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины", — отметили в ведомстве.
На Луганском направлении противник из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО неподалеку Новолуганского, обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты наших воинов в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.
На Донецком направлении террористы били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки, неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.
Напомним, 10 января в зоне АТО двое украинских военных погибли в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве возле поселка Пески, а еще один — в результате вражеского обстрела опорного пункта на подступах к Новолуганскому.