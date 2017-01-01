СБУ ликвидировала "майнившие" криптовалюты для боевиков "ЛНР" и "ДНР" "фермы"

Т.н. "фермы по добыче цифровых денег" функционировали в Киеве и Черкассах.

Украинские правоохранители раскрыли незаконную сферу финансирования террористических группировок "ЛНР" и "ДНР" через конвертации криптовалюты – "майнинга".

Как сообщается на официальном интернет-портале СБУ, т.н. "фермы по добыче цифровых денег" функционировали в Киеве и Черкассах.

В ходе следствия правоохранители установили, что несколько граждан РФ и Украины цифровые средства конвертировали в деньги, которые затем перечислялись на временно оккупированные боевиками территории, где, в частности, тратились на незаконные вооруженные формирования.

Кроме того, подозреваемые также направляли часть денег на поддержку нескольких интернет-ресурсов, на которых публиковалась антиукраинская пропаганда.

Оперативники СБУ сумели задокументировать тот факт, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно россиянами на электронные кошельки их украинских сообщников. Из России же контрабандным путем прибыло и оборудование для добычи криптовалюты.

Кроме того, во время следственных действий правоохранители обнаружили комплекс оборудования для "майнинга" и вещественные доказательства, подтверждающие проведение незаконных операций ради финансирования "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, ранее Украина ввела санкции против российских компаний, финансировавших боевиров "ДНР" и "ЛНР".