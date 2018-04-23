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СБУ нагрянуло с обысками в "Мотор Сич"

Сегодня, 11:06

Обыски в Запорожье проводят правоохранители из столицы.

мотор сич
СБУ пришла в "Мотор Сич" с обысками. zanoza-news.com
23 апреля в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье Служба безопасности проводит обыски.

Эту информацию подтвердила "Украинской правде" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская: "Да. Сейчас продолжаются следственные действия на предприятии ".

При этом она отметила, что обыски в Запорожье проводят столичные правоохранители.

"Мотор Сич" – предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, обслуживает и ремонтирует авиационные газотурбинные двигатели для вертолетов и самолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

В июле 2017 года на объектах предприятия и у ключевых лиц уже проводились обыски из-за растрат.

Напомним, 12 апреля следователи Генпрокуратуры совместно с сотрудниками СБУ проводили следственные действия с обысками в помещении офиса ПАО "Укрзализныця" − по делу о злоупотреблениях на госпредприятии.

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Теги:  
Мотор Сич, СБУ, обыски, Елена Гитлянская
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