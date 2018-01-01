СБУ обнародовала данные 20 наемников "Вагнера", отправленных в Сирию из РФ: инфографика

В ведомстве заявили, что для России эта информация будет неприятной.

СБУ обнародовала имена "вагнеровцев" Инфографика: СБУ

Служба безопасности Украины раскрыла имена 20 наемников частной военной компании "Вагнера" , которых морским путем перевезли из Владивостока в Сирию.

"Прекрасно понимаю, что эта информация является очень неудобной для высшего военного и, пожалуй, и политического руководства России. В связи с чем МО РФ различным образом старается "не видеть русских "ихтамнетов", ни в Украине, ни в Сирии... ", - цитирует главу СБУ Василия Грицака пресс-служба ведомства.

В СБУ подчеркнули, что зачастую наемники отправлялись в Сирию, успев отметиться на украинском Донбассе.

Грицак представил список из 20 имен россиян. Отмечается, что двое из них погибли еще во время плавания.

"В случае возникновения у МО РФ трудностей в установлении конкретных паспортных данных и адресов проживания вышеупомянутых граждан РФ из числа "ихтамнетов" Вагнера для привлечения их к уголовной ответственности за наемничество, СБУ готова обнародовать и эту информацию", - подытожил Грицак.

Инфографика: СБУ

Инфографика: СБУ

Инфографика: СБУ

Напомним, сотрудники СБУ провели допрос свидетеля по делу, касающемуся переправки кораблями ВМС РФ наемников частной военной компании "Вагнер" к берегам Сирии.