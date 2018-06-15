СБУ обнародовала разговоры подозреваемых в организации "убийства" Бабченко

На записи разговора слышно, как Герман со "свидетелем" договариваются о покупке автоматов Калашникова.

Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров бизнесмена Бориса Германа, подозреваемого в организации убийства журналиста Аркадия Бабченко , с "неизвестным свидетелем"".

Замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар привел фрагменты разговора Германа и "неизвестного свидетеля", которые, как утверждают в СБУ, "обсуждают необходимость убить Бабченко, поскольку он перешел на украинскую сторону, после того, как побывал на войне", сообщает "Украинская правда@.

"Свидетель" сказал Герману, что есть человек, который готов убить журналиста, "но сложность в том, что Бабченко все время находится дома и очень редко ходит на работу". Далее он предложил убить журналиста дома.

Тиводар заявил, что впоследствии они обсуждали, как можно купить оружие из зоны конфликта на востоке Украины.

"На записи разговора слышно, как Герман со "свидетелем" договариваются о покупке автоматов Калашникова стоимостью "300 штук", - сказали в СБУ. На вопрос: "Кто покупатель? Русские?", звучит: "Да", - заявил Тиводар.

В ходе беседы также упоминается о том, что одна "игла" (ПЗРК ИГЛА) стоит 150. Также "свидетель" вспоминает о том, что у него есть четыре "Фагота" (ПТРК).

"На записи слышно, что организация покушения на убийство Бабченко и других возможных жертв принадлежит российской стороне и проводится с целью дестабилизации ситуации в Украине перед президентскими выборами. При этом Герман признает себя русским резидентом в Украине", - сказал замначальника ГСУ СБУ.

Тиводар также утверждает, что решение о передаче средств "осуществлялось на уровне высшего политического руководства России". По его словам, сам Герман "четко определяет свои функции, как кассира".

Ранее Тиводар заявил, что СБУ задержала еще одного подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. По его словам, гражданин "Т" общался непосредственно с подозреваемым в организации "убийства" Бабченко Борисом Германом и отвечал за деятельность группы троих бойцов, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.

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