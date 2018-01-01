СБУ опубликовала разговоры лидера "Вагнера" с Плотницким и Иванниковым: аудио

По данным ведомства, записи демонстрируют роль российских военных в боевых действиях в Луганской области.

СБУ обнародовала секретные аудиозаписи УНИАН

СБУ обнародовала аудиозапись разговора лидера российской частной военной компании "Вагнера" Дмитрия Уткина с экс-главарем ОРЛО Игорем Плотницким.

Видеозаписью, опубликованной в YouTube, спецслужба подчеркивает "роль российских военных в боевых действиях в Луганской области в период 2014-2015 годов".

Также ведомство предоставило в публичный доступ аудиозапись разговора Уткина с российским военнослужащим Олегом Иванниковым который, по данным Bellingcat, причастен к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. В СБУ подчеркнули, что наемники "Вагнера" не были частной компанией, а подчинялись военным офицерам РФ.

"Разговоры наглядно демонстрируют, что российские наемники являются "пушечным мясом" для высшего военного командования РФ", - отметили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что 29 мая 2014 года на территорию Луганской области тайно вторглось спецподразделение российских спецслужб под названием "частная военная компания "Вагнера" в составе 86 человек, чьи персональные данные были установлены. Отмечается, что вагнеровцы также участвовали в аннексии украинского Крыма.

Напомним, в 2015 году наемники российской ЧВК "Вагнера" эвакуировали из Дебальцево военную технику РФ, уничтоженную в боях с ВСУ.

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