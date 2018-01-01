СБУ открыла уголовное дело по факту публикации "списка 47" жертв

В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы не предоставляли конфиденциальные данные информационному ресурсу.

В СБУ открыли уголовное дело в связи с публикацией скандального списка СМИ Фото: Reuters

Служба безопасности открыла уголовное производство из-за обнародования СМИ списка потенциальных 47 жертв , которых якобы планировали убить заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

"Сотрудники Главного следственного управления Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования. Правоохранители установили, что на странице одного из интернет-изданий размещены публикации с перечнем лиц, данные о которых есть в материалах ранее открытого уголовного производства", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ отмечают, что в публикации "указаны фамилии граждан Украины и иностранных государств, которых планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории нашей страны".

"При этом соответствующие данные любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", - отмечают в Службе безопасности.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Напомним, в Сети опубликован список из 47 украинских журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, угрожает смерть от рук киллеров. Резонансный список опубликовала "Страна".

Позже пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что у Юрия Луценко нашумевшего списка нет, но он его видел.

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