СБУ проверяет письмо с угрозами убить детей-заложников

Злоумышленний угрожает убить детей, которые якобы у него в заложниках, если ему не выплатят 350 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Злоумышленник угрожает реализовать преступление в случае неуплаты средств в сумме 350 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.
Правоохранители проверяют полученную информацию в том числе и по статье "Мошенничество"; это связано с тем, что все имена и фамилии якобы похищенных детей взяты с сайта, где публикуется информация о детях, находящихся в розыске.
"Двое из них уже найдены, факты их хищения подтверждения не нашли", – отмечают в силовом ведомстве.
Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное следствие.
Напомним, в Москве вооруженный неизвестный удерживает в заложниках персонал и нескольких покупателей магазина "Дикси". Он требует 300 тысяч рублей и представителя ФСБ.
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