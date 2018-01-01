СБУ проводит по Украине массовые обыски у "пособников РФ"

Информацию обнародовала спикер спецслужбы Елена Гитлянская.

Сотрудники спецназа СБУ "Капитал"

Сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник, 12 марта, проводят более 25 санкционированных обысков в разных регионах страны − у людей, которые подозреваются в пособничестве России во время проведения антиукраинских акций.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

"Во время обысков изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательства подрывной работы против нашей страны", – написала она.

Гитлянская также отметила, что обыски сотрудники СБУ провели также у представителей СМИ.

"К сожалению, среди этих граждан есть те, кто имеет отношение к журналистскому цеху, но принадлежность к профессии не может быть индульгенцией от законной ответственности за антигосударственные действия. Поэтому просим вас не давать преждевременные оценки до обнародования всех материалов", – резюмировала она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове задержала 18 резидентов российской разведки.