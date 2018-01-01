СБУ "словила" на границе с Крымом дезертира из украинского флота: детали

Инцидент произошел на пункте пропуска "Каланчак".

Бойцы спецназа СБУ "Капитал"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали военнослужащую-дезертира на пункте пропуска "Каланчак" на административной границе с аннексированным Россией полуостровом Крым.

Соответствующее сообщение в четверг,22 марта, опубликовала пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что бывшая мичман Военно-Морских Сил ВС Украины в 2014 году не вернулась на материковую часть государства, согласно указанию Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

Военнослужащий был объявлен в розыск военной прокуратурой. Оперативники спецслужбы получили информацию, что женщина планирует выехать из Крыма для переоформления документов и задержали ее во время пересечения админграницы", – заявили в ведомстве.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 358 УК Украины. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дезертира из украинского флота поставили командовать новым русским фрегатом.