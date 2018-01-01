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СБУ ворвалась в офис редакции РИА Новости Украина

Сегодня, 10:54

В Киеве задержан журналист издания Кирилл Вышинский.

Кирилл Вышинский
Фото: страница Кирилла Вышинского в Facebook
Сотрудники Службы безопасности Украины утром 15 мая ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве.

Как уточняет издание, люди в форме с надписью "СБУ" с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства.  журналистка, которая находилась в офисе, перестала выходить на связь.

Также стало известно, что в Киеве был задержан журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, сотрудники СБУ совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктурах, подконтрольных Российской Федерации.

"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия. Детали сделки обнародуем сегодня дополнительно", - написала она в своем твиттере.

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Теги:  
РИА Новости Украина, СБУ, Кирилл Вышинский
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