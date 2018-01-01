СБУ выдвинула неожиданную версию причины массового отравления детей в Черкассах

Во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления.

В Черкассах произошло массовое отравление УНИАН

Председатель СБУ Василий Грицак заявил о том, что массовое отравление в черкасской общеобразовательной школе №8 может быть не случайным.

"Мы не расследуем этот инцидент, но в рамках той помощи, которую мы предоставляем полиции, могу сказать, что, конечно, такую версию мы не исключаем — умышленных действий неустановленных лиц, которые совершили это преступление", — сказал Грицак во время поездки в Черкассы в субботу, сообщает "Радио Свобода".

Напомним, 8 мая, во время линейки в школе № 8 в Черкассах был зафиксирован случай массового отравления людей неизвестным веществом, в результате чего были госпитализированы 53 ребенка и двое взрослых. Всего с симптомами отравления обратились 94 ребенка. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Находясь в Черкассах, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что, по предварительной версии, в школе произошло локальное распыление неизвестного вещества.

Позже глава МОЗ Ульяна Супрун заявила, что детей, которые после массового отравления в Черкассах попали в больницу, проверили на возможное наличие химических веществ в организме, однако у них ничего не обнаружили.

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