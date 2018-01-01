СБУ выдворила из Украины пропагандистку росТВ: стали известны подробности

Наталья Гончарова готовила антиукраинские видеосюжеты.
По данным пресс-центра СБУ, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".
"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны", — заявили в СБУ.
В сообщении отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".
Напомним, ранее журналист росТВ пожаловался на депортацию из Украины.