СБУ задержала еще одного "экс-чиновника" из оккупированного Крыма

На этот раз в руки сотрудников безопасности попал бывший зампредседателя Оленевского сельсовета АР Крым.

Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего заместителя председателя Оленевского сельского совета АР Крым.

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

СБУ утверждает, что задержанный "перешел на сторону оккупантов, способствовал представителям РФ в проведении незаконных референдумов и участвовал в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова... Оперативники... установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после завершения своей "карьеры" у оккупантов "экс-чиновник" проживал в Киевской области и даже пытался вести собственный бизнес.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту его проживания и фактического пребывания. Во время обысков были обнаружены и изъяты расписки о получении денег для организации так называемого "референдума о статусе Крыма", решение подконтрольного оккупантам "сельсовета" о ликвидации исполнительного комитета и назначения задержанного председателем ликвидационной комиссии, решение "территориальной избирательной комиссии" о регистрации задержанного кандидатом в "депутаты" "сельсовета".

Также Служба безопасности изъяла флешнакопитель с документами, которые подтверждают сотрудничество задержанного с оккупационными властями.

"Коллаборант также хранил партийный билет партии "Русское единство", – отмечают в ведомстве.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала офицера, который связался с боевиками ДНР и перешел к ним на службу, дезертировав из своей части.

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