Сделали тоннель, собирали останки в мешки. В Винницкой области мародеры искали золото в могилах

Чтобы добраться к захоронениям, вандалы даже прокопали тоннель.

В Винницкой области мародеры искали золото в могилах Скриншот

В Немирове Винницкой области двое мужчин в поисках золотых драгоценностей выкапывали человеческие останки, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать.

Чтобы добраться к захоронениям, вандалы даже прокопали тоннель. На двухметровой глубине. После следственных действий, полиция его засыпала, сообщает ТСН.

На кладбище похоронены евреи, расстрелянные нацистами во время Второй мировой. Об этом двое безработных из Житомира узнали в прошлом году осенью и начали готовиться к ограблению.

"Хотели поискать золото, артефакты, но, к сожалению, не удалось. Мы не знали найдем, или не найдем. Если бы этим делом постоянно занимались, то можно было найти", — говорит один из задержанных.

Сделав подкоп, мародеры начали разрушать могилы. Человеческие останки паковали в мешки, чтобы потом уже дома поискать среди них драгоценности. Двух мужчин с лопатами на ночном кладбище заметили местные жители, которые и вызвали полицию.