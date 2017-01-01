"Сделали все". Стала известна причина отключения мобильной связи в "ДНР"

Как сообщают украинские журналисты, данная причина весьма проста и прозаична.
Такую информацию опубликовал портал "Depo.ua". По словам представителя компании Vodafone Виктории Рубан, ремонтные работы успешно провошли в районе подконтрольного ВСУ города Счастье (Луганская область). Здесь бригадам ремонтников дали доступ после достижения договоренности о режиме тишины. Когда ремонтные завершился и в Луганск, и в Донецк должна была вернуться связь от Vodafonе. Однако на оккупированной части Донетчины этого так и не произошло. "Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, вопрос не ко мне", - отметила Рубан.
Боевики "ДНР" практически мгновенно начали продавать sim-карты "Феникса". Очереди за ними выстраиваются с 05.00 каждый. По предварительной информации, за две недели их было продано более 820 тысяч. К слову, террористы используют сети базовых станций, некогда принадлежавшие украинскому мобильному оператору Life − ради увеличения емкости "Феникса".
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке жители "ловят" сигнал Vodafone на мосту.