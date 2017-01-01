Село под Попасной уже давно подконтрольно укранским военным — штаб АТО

Воины помогают жителям вернуться к мирной жизни.

Украинские военные помогают жителям Катериновки, отметили в штабе АТО 72-Гвардійська-ОМБР

Село Катериновка (находится под Попасной) Луганской области уже длительное время подконтрольно Вооруженным Силам Украины

Военнослужащие помогают жителям в решении "насущных вопросов и возвращении к мирной жизни", говорится на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сообщаем, что населенный пункт Катериновка Луганской области, который расположен вблизи линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украине", — отметили в ведомстве.

Ранее волонтер Юрий Мысягин написал, что в Луганской области бойцы ВСУ "тихо и спокойно" взяли под контроль село Катериновка и не нарушили Минские соглашения. Ознакомиться со сведениями активиста можно здесь.