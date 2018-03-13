Семенченко сознался, что выносил в сумках из палаточного городка накануне штурма: видео

Нардеп утверждает, что забирал личные вещи митингующих соратников.
Видео полиции Киева Украинской правде предоставил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
На кадрах видно, как похожий на Семенченко человек выходит из палаточного городка с сумками в руках, а за ним следует охранник. Запись была сделана за 40 минут до приезда полиции.
В комментарии СМИ Семенченко подтвердил, что выносил сумки из палаток накануне демонтажа протестного городка. Он отрицает утверждение МВД о наличии в них оружия. Нардеп уверяет, что о вероятности штурма было известно заранее.
"Ребята решили оставаться. Я выносил сумки с их личными вещами", - отметил Семенченко.
По словам нардепа, ранее в палаточном городке случались кражи и бесчинства со стороны представителей полиции.
"Чтобы этого не случилось, они просили, чтоб я забрал их личные вещи, занес в гостиницы, а когда их выпустили – им отдал", – добавил депутат.
Семенченко заявил, что лично нес вещи соратников, поскольку народных депутатов по причине неприкосновенности беспрепятственно пропускали к палаткам.
"Нес только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция разрешала их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумку. Депутатов не трогают", - сказал он.
На вопрос о наличии оружия в палаточном городке, которое было выявлено после демонтажа, нардеп ответил: "Оружия не было, был исключительно мирный митинг, а оружие подбросили".
Напомним, по сведениям советника главы МВД Зоряна Шкиряка, 3 марта, в Киеве во время "зачистки" палаточного городка у Верховной Рады полиция задержала более 100 участников акции протеста, а также изъяла девять боевых гранат РГД-5 с запалами.