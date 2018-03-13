Семенченко сознался, что выносил в сумках из палаточного городка накануне штурма: видео

Нардеп утверждает, что забирал личные вещи митингующих соратников.

Семенченко лично выносил из палаток сумки фото: Украинская правда

Народный депутат от партии "Самопомич" Семен Семенченко 3 марта, накануне демонтажа правоохранителями палаточного городка под Верховной Радой , выносил из палатки большие сумки с тяжелым содержимым.

Видео полиции Киева Украинской правде предоставил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

На кадрах видно, как похожий на Семенченко человек выходит из палаточного городка с сумками в руках, а за ним следует охранник. Запись была сделана за 40 минут до приезда полиции.

В комментарии СМИ Семенченко подтвердил, что выносил сумки из палаток накануне демонтажа протестного городка. Он отрицает утверждение МВД о наличии в них оружия. Нардеп уверяет, что о вероятности штурма было известно заранее.

"Ребята решили оставаться. Я выносил сумки с их личными вещами", - отметил Семенченко.

По словам нардепа, ранее в палаточном городке случались кражи и бесчинства со стороны представителей полиции.

"Чтобы этого не случилось, они просили, чтоб я забрал их личные вещи, занес в гостиницы, а когда их выпустили – им отдал", – добавил депутат.

Семенченко заявил, что лично нес вещи соратников, поскольку народных депутатов по причине неприкосновенности беспрепятственно пропускали к палаткам.

"Нес только я, потому что перед этим три или четыре раза были попытки ограничить проход и выход из палаточного городка, только нам, депутатам, полиция разрешала их носить. Поэтому я брал тогда дрова, а сейчас сумку. Депутатов не трогают", - сказал он.

На вопрос о наличии оружия в палаточном городке, которое было выявлено после демонтажа, нардеп ответил: "Оружия не было, был исключительно мирный митинг, а оружие подбросили".

Напомним, по сведениям советника главы МВД Зоряна Шкиряка, 3 марта, в Киеве во время "зачистки" палаточного городка у Верховной Рады полиция задержала более 100 участников акции протеста, а также изъяла девять боевых гранат РГД-5 с запалами.