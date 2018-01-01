Семенович и Майданов выступили в "ДНР" в честь дня торговли: видео

Артисты заявили, что донецкая публика приняла их прекрасно.

Семенович выступила на оккупированной территории Скриншот: YouTube

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке выступили известные российские певцы Анна Семенович и Денис Майданов.

Концерт прошел в небольшом зале и был посвящен работникам торговли. Видео опубликовано в YouTube.

После концерта в комментарии Семенович заявила, что донецкая публика приняла ее очень хорошо – все аплодировали, танцевали, было много детей.

Затем российские певцы планировали выступить в "ЛНР". Организовал поездку Семенович и Майданова в Донецк и Луганск Русский центр.

Напомним, ранее в Донецке в парке культуры и отдыха имени Щербакова прошел концерт, приуроченный к Дню молодежи, на котором выступили певцы Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко.

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