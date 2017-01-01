Семеро российских музыкантов пополнили базу "Миротворца"

Причина их добавления в "Чистилище" отнюдь не нова и не оригинальна.

В базу данных украинского интернет-портала " Миротворец " попали сразу семеро российских музыкантов, работающих в жанре "бардовская песня".

"Чистилище" пополнили Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова (сценический псевдоним - Раиса Нур), Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор (дочь легендарного автора-исполнителя Юрия Визбора).

Музыканты нарушили государственную границу Украины и посетили фестиваль авторской песни, проходивший в аннексированном Россией полуострове Крымы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в базу "Миротворца" попал известный композитор - за антиукраинскую пропаганду.