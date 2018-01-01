Сенцов согласился исповедаться крымскому архиепископу: документ

СМИ обнародовали заявление узника Кремля.

Олег Сенцов решил исповедаться Reuters

Украинский режиссер Олег Сенцов , который уже три недели голодает в российской тюрьме, согласился встретиться с крымским архиепископом Климентом для проведения таинства исповеди.

"Я, Сенцов Олег Геннадиевич, прошу допустить ко мне в соответствии со ст. 14 УИК РФ священника Климента. Поскольку у меня возникла потребность исповедаться", - сказано в заявлении, обнародованном изданием "Голос Крыма".

Заявление написано мелкими буквами, внешне похожими на почерк Сенцова. Отмечается, что документ распространил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе.

Фото: Голос Крыма

Напомним, состоялась первая за четыре года встреча матерей украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах, Олега Сенцова и Александра Кольченко, на которой было записано обращение к президенту Петру Порошенко.

Ранее Наталья Каплан, сестра Олега Сенцова, рассказала о критическом состоянии голодающего узника Кремля.

Как сообщалось, единственным условием Сенцова для прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram