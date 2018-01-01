Сенцов в письме рассказал об условиях своего содержания в тюрьме РФ

Узник Кремля заверил, что персонал учреждения относиться к нему хорошо.

Олег Сенцов описал в письме условия пребывания в российской тюрьме Reuters

Украинский политзаключенный, кинорежиссер Олег Сенцов , который голодает в российской тюрьме 27-й день, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щурам.

"Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья", - цитирует текст письма Громадське.

По словам Сенцова, он переведен в медсанчасть и получил статус больного заключенного.

"Меня даже на днях перевели из камеры в местную санчасть лагеря, предоставив отдельную палату. Так что я теперь больной заключенный, а не просто заключенный", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Олег Сенцов согласился исповедаться крымскому архиепископу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram