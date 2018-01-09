Сепаратистский скандал в Львовской опере. Солиста балета обвинили в поддержке "ДНР"

Коллектив театра анонимно пожаловался на антиукраинские взгляды Николая Санжаревского.

Против члена Львовского театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой проведут служебное расследование по подозрению в антиукраинских взглядах.

Речь идет о ведущем солисте балета Николае Санжаревском, который попал на сайт "Миротворец" в качестве "пособника террористов".

"Пособник террористов. Проводит антиукраинскую пропаганду, занимается сбором средств для боевиков НВФ ДНР", - сказано на сайте. Судя по скриншотам, размещенным на "Миротворце", мужчина выступал за прекращение войны на Донбассе и считал Евромайдан государственным переворотом. Также Санжаревский поддерживал оппозиционного журналиста Руслана Коцабу и делал репосты записей пророссийских и сепаратистских пабликов.

Как передает Львовский портал, директор и художественный руководитель театра Василий Вовкун отметил, что информация о сепаратистских взглядах одного из солистов театра ему поступила только сегодня.

"Сегодня утром мне эта информация поступила. Дал задание найти эти материалы и разобраться", – сказал он. Со ссылкой на анонимные источники "из стен театра" журналисты сообщили, что об антиукраинских взглядах солиста коллективу было известно давно.

Николай Санжаревский - солист балета во Львовской опере. Как говорится на официальном сайте театра, среди его самых известных партий является Квазимодо из "Эсмеральды", Шут из "Лебединого озера", черт и бог-творец из "Сотворение мира". Санжаревский выполнял одну из партий в фольк-опере "Когда цветет папоротник", премьера которой недавно состоялась в Оперном. Кроме того, он является арт-директором в Львовской школе академического и современного балета.

Ранее в спискок "Миротворца" попал известный украинский композитор Владимир Быстряков.