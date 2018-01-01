Сепаратистский скандал во Львовской опере: Подозреваемый в финансировании боевиков танцовщик уволен

Информацию озвучил директор-распорядитель театра Андрей Митроган.

Николай Санжаревский "ВКонтакте"

Во Львове из Национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой уволили солиста балетной труппы Николая Санжаревского , подозреваемего в оказании поддержки и финансирования сепаратистов.

Такую информацию озвучил директор-распорядитель театра Андрей Митроган, сообщает "УНИАН". Санжаревский уволен с согласия сторон. "Николай Санжаревский написал заявление на увольнение 28 февраля. Итак, с 1 марта он уже не является работником Львовского национального театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой, где проработал девятнадцать с половиной лет", - отметил Митроган.

Напомним, ранее Санжаревский признался в поддержке "Антимайдана" и переводе денег в ОРДЛО.