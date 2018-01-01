"Сепарский курятник". Волонтер показал цель украинских воинов на Светлодарской дуге, фото

Объект "ждет своего звездного часа", подчеркнул активист.

На Светлодарской дуге есть "сепарский курятник", cообщил волонтер facebook.com/ Тарас Чмут

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Донбассе на Светлодарской дуге "сепарский курятник" является одной из целей украинских воинов.

Объект "ждет своего звездного часа, пока украинский ПТУР (противотанковая управляемая ракета — Ред.) в гости не прилетит", написал активист на своей странице в Facebook.

"Сепарский курятник на Светлодарской дуге…", — написал волонтер и опубликовал фото позиции противника.

На Светлодарской дуге есть "сепарский курятник", cообщил волонтер Скриншот с facebook.com/Юрий Мысягин

Ранее Юрий Мысягин сообщил, что 21 мая у поселка Троицкое Луганской области (находится на Светлодарской дуге) бойцы 54-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины ответным огнем уничтожили передовую позицию боевиков.

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