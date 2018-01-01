"Серая" схема перегона авто: стали известны подробности ДТП на Николаевщине

Стали известны подробности ДТП в Николаевской области.
Как пишет белорусский портал tut.by, за это, могут платить от 20 до 40 долларов за машину.
При этом подруга пострадавшей в ДТП пассажирки рассказала, что для ее знакомых это была поездка на три дня — бесплатная. О "выгодном предложении", поступившем дочерям, говорит и мама пострадавших в аварии сестер из Гомеля.
По словам девушки, ее 19-летняя подруга Наталья (имя по этическим соображениям изменено, — ред.) вместе с мужем поехала в Одессу на три дня. Их четырехмесячный малыш остался с бабушкой, а ее муж погиб. Девушка рассказала, что эта поездка была бесплатной.
"По-моему, она говорила: "Отдохнешь, и тебе 40 долларов дадут". Но я отказалась. Сейчас всплыло: там что-то связанное с перегоном машин. Но мне Наташа ничего про машины не говорила", — рассказала знакомая пострадавшей.
Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель микроавтобуса, который попал в смертельное ДТП с 10 жертвами на трассе Киев-Чоп на Житомирщине, осуществлял нелегальную перевозку пассажиров и у него отсутствовали права на управление этим транспортным средством.
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