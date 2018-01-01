Серьезный бизнес. Экс-глава МВД Украины предложил зарабатывать на засухе в Крыму

Свое "рациональное предложение" чиновник озвучил в эфире украинского телевидения.

Засуха. Иллюстративное фото Reuters

В аннексированный Россией полуостров Крым, чьи жители ныне страдают от нехватка питьевой воды, властям Украины стоит за деньги наладить ее поставки.

С таким предложением в эфире одного из украинских телеканалов выступил экс-председатель Совета Министров АР Крым и бывший глава украинского МВД Анатолий Могилев.

"Украина, я думаю, должна вступать в переговоры по этому вопросу. Если мы говорим, что там все наши враги, то − мы же покупаем у России нефть и газ? Покупаем. Мы прогоняем по нашей газотранспортной системе российские нефть и газ? Прогоняем", − пытался воззвать власти Украины к прагматичности бывший чиновник.

По мнению Могилева, вместо того, чтобы спокойно наблюдать, как пресная вода из Днепра попадает в акваторию Черного моря, стоит получить от нее выгоду.

"Наверное, стоит переходить в экономическую плоскость и продавать нашу воду. И от этого получать еще и доход, в то время, как сейчас мы эту воду сбрасываем просто в Черное море", – подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава "госпредприятия" "Вода Крыма" не исключает вариант подачи воды на полуостров по часам.

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