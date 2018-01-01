Сестра Сенцова призвала устроить бойкот ряду украинских СМИ

Женщина убеждена, что некоторые информационные ресурсы находятся "на стороне врага".

Наталья Каплан объявила бойкот ряду украинских ресурсов УНИАН

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал 112 Украина, NewsOne, Интер и издание Страна.ua по причине их активного участия в информационной войне , но не на стороне Украины.

В комментарии Громадському она рассказала, что на телеканале 112 Украина без предупреждения оказалась в прямом эфире с народным депутатом Евгенией Мураевым.

"Меня вывели в прямой эфир с Мураевым ... Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег выйдет быстрее. Это, во-первых, бред, а во-вторых это часть информационной войны... На самом деле вопросы к данному СМИ были уже давно, и я решила, что больше я не готова с ними общаться", – сказала Каплан.

Женщина убеждена, что не заслуживает внимания телезрителей и канал Интер.

Они (Интер, – ред.) просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом спокойно показывают футбольные матчи (ЧМ-2018, который проходит в России — ред.). И отказались на время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", – добавила Каплан.

Сестра узника Кремля подчеркнула, что ранее из ее доверия из-за распространения искаженных фактов вышло издание Страна. А телеканал NewsOne, по ее мнению, необходимо бойкотировать лишь по причине наличия в собственниках одиозного нардепа Мураева.

"Участвовать в информационной войне на стороне врага ... я не хочу. И я призываю других просто игнорировать эти СМИ ... Я просто призываю бойкотировать "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.ua", - отметила сестра Сенцова.

Напомним, Мураев заявил в эфире телеканла 112 Украина, что находящегося в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова часть населения абсолютно справедливо считает террористом.

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