Сеть негодует из-за главы ФФУ Павелко, который дал кубок Лиги чемпионов поиграться дочери, фото

Пользователи возмутились очередному "кумовству" в Украине, когда для доступа к спортивной святыне достаточно иметь папу со связями.

Некоторые пользователи трансформировали скандальный инцидент в шутку. Фото: Facebook/Василий Савчур

В Киеве возник скандал с кубком Лиги чемпионов , который стал игрушкой в руках детей президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Пользователи Сети возмущались, что выдающиеся футболисты мира тяжело работают, чтобы завоевать этот трофей, а в Украине, по старинке, все может порешать влиятельный папа.

Инцидент берет свое начало еще с 29 апреля, когда якобы приемная дочь Павелко Елизавета Чаус опубликовала в Instagram под ником liza_chaus2012 снимок, на котором она в дорогом автомобиле своей мамы играется с кубком Лиги чемпионов.

Скандал вспыхнул через две недели, когда скрин фото начал распространятся по Сети. Профиль девочки мгновенно был удален из соцсети, однако копии снимков уже разошлись к тому времени огромным тиражом.

Фото: Instagram/Елизавета Чаус

Удалось подержать трофей не только приемной дочери Павелко, но и, разумеется, родной. Анастасия Павелко также опубликовала в соцсети эффектный снимок с кубком, который мечтают держать в руках сотни именитых спортсменов.

Фото: Instagram/Анастасия Павелко

В украинском сегменте социальных сетей инцидент с кубком Лиги чемпионов вызвал небывалый резонанс. Пользователи окрестили приключения спортивного трофея в Украине "самым впечатляющим турне". Некоторые писали, что люди выстаивали длинные очереди, чтобы сфотографироваться с кубком, а кто-то дает его поиграться детям.

Большинство пользователей превратили инцидент в шутку, придумывая ситуации о том, что можно в украинских реалиях сделать с кубком ЛЧ.

"Я, когда эти фото вижу, не могу выбросить из головы мысль о том, как кубок три раза по пьяни теряли, кто-то в него рыгал, отламывали ручку, а потом сварщик дядя Коля приваривал", - написал в Twitter Olek.Mas.

В связи с инцидентом высказался и экс-директор турнира УЕФА "Евро-2012", дипломат Маркиян Лубкивский, заявив, что это "недостаток культуры, игнорирование этическими нормами и отсутствие каких-либо рамок" и способствует тому, что "в глазах европейцев мы и дальше будем оставаться такими похожими на героев фильмов Кустурицы, лент о русской мафии и диктаторов из черного континента".

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напомним, это не первый инцидент с кубком. Мэр Киева Виталий Кличко во время представления Кубка Лиги чемпионов в столице неправильно назвал кубок. Градоначальник сказал, что в Киев приехал Кубок УЕФА.

Как известно, финал Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль", состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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