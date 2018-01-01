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Сеть взорвалась фотожабами на "воскрешение" Бабченко: фото

Сегодня, 00:45

Пользователи соцсетей соревновались в креативе по использованию фотошопа.

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В соцсети пользователи не отказывали себе в сарказме, комментируя "воскрешение" Бабченко Фото: Facebook
Спецоперация СБУ по "убийству", а затем "воскрешению" российского журналиста Аркадия Бабченко вызвала бурный резонанс в русскоязычном сегменте Facebook и Twitter.

Наибольшей популярностью у авторов фотожаб пользовалась тема чудного "воскрешения" журналиста. Ее связывали и с библейской тематикой, и с одиозным пастором Владимиром Мунтяном.

Спецоперацию в Сети называли розыгрышем, а также связывали с историческими персонами и публичными личностями, которых "воскрешали" с помощью фотошопа. Не обошли вниманием и ситуацию с женой Бабченко, которая, по его словам, не знала о спецоперации и внезапное появление журналиста на брифинге СБУ для нее, как и миллионов других граждан мира, стало огромным сюрпризом.

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

Напомним, в соцсетях бурно отреагировали на внезапное явление Бабченко народу, причем мнения пользователей диаметрально противоположно разделились.

Как ранее сообщалось, "Главред" сделал подборку спецопераций СБУ, среди которых похищение нардепа Гончаренко и исчезновение российского добровольца Богданова.

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Теги:  
Аркадий Бабченко, убийство, журналист, Россия, смерть, соцсети, фотожабы
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