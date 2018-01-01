"Шаги назад". Еврокомиссар Хан считает борьбу с коррупцией в Украине "замедленной"

По словам европейского чиновника, в антикоррупционной сфере наблюдаются лишь незначительные позитивные изменения.

Йоханнес Хан считает борьбу с коррупцией в Украине слишком замедленной УНИАН

Европейский комиссар по переговорам о расширении и европейской политике соседства Йоханнес Хан заявил, что для борьбы с коррупцией Украина делает крайне мало, а порой наблюдается и движение назад.

"Мы отметили замедление, или даже шаги назад в некоторых сферах. Я хотел бы сфокусироваться, в частности, на усилиях по предотвращению и борьбе с коррупцией. Это проблема, которая является ключевой для успеха всех остальных реформ и для улучшения бизнес-климата", - цитирует его УНИАН.

В рамках конференции "Украина времен независимости: взгляд Православной церкви Киевского патриархата на изменяющееся общество", которая прошла 2 мая в Брюсселе, Хан отметил, что образование антикоррупционных институтов и электронных деклараций "было хорошими шагами в правильном направлении".

"В то же время, мы видим замедление антикоррупционных реформ с конкретными негативными последствиями для Украины, в частности то, что не был выделен последний транш макрофинансовой помощи", - подчеркнул еврочиновник.

Хан акцентировал, что другие международные институты публично заявляют о негативном характере антикоррупционных реформ в Украине, которые не оправдали ожидания мировой общественности.

"Многие вещи сделаны на законодательном уровне, но, к сожалению, в реальности не выполнены или выполнены не так, как это ожидалось с нашей точки зрения. Я должен вам сказать, что я не одинок в этой оценке, которая разделяется многими международными институтами. Я был в Вашингтоне две недели назад, и Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие учреждения говорили о такой же оценке. Поэтому, я думаю, ситуация в некоторых сферах является серьезной, но, еще раз, я также отдаю должное достижениям, которые были сделаны в последние несколько месяцев", - добавил еврокомиссар.

По словам Хана, главным вопросом на повестке дня в Украине должно стать создание антикоррупционного суда.

Напомним, ранее международные правозащитники опубликовали отчет, согласно которому Украина снизилась в международном рейтинге демократии, стабильной в стране остался лишь уровень коррупции.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram