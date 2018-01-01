Шахтеру-переселенцу под Сумами разорвали рот из-за русского языка

Мужчину переехали на автомобиле.

Шахтеру-переселенцу из Донецка в Сумской области разорвали рот и бросили под автомобиль из-за того, что его семья говорит на русском языке

Инцидент произошел в селе Буймер Тростянецкого района. Об этом сообщается в сюжете местного телеканала ТРК ATV в среду, 4 июля.

По словам супруги пострадавшего Вячеслава Рожкова Лидии, на ее мужа - инвалида 2-й группы, напали, когда он выходил из магазина, а односельчане потребовали от мужчины разговаривать на украинском языке.

"Они (группа односельчан) его вытащили на проезжую часть около магазина, начали разрывать ему рот. Сначала их было трое, а потом оказалось, что их вообще девять. Они его начали класть под машину, начали его переезжать", - говорит она.

Мужчине удалось сбежать, после чего его госпитализировали с рваной раной ротовой полости, а уже от медиков о произошедшем узнала полиция. "Информация о нападении внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений. В больницу была напрвлена следственно-оперативная группа. Проводится проверка", - сообщил замначальника Тростянецкого отдела полиции Виталий Разбейко.

По словам другой переселенки-жительницы села Буймер Марины Денисовой, местные жители устроили откровенную травлю приехавших с Донбасса. "Нам в глаза говорят, что мы понаброда, понаехали. Вас здесь никто никогда не примет, живите здесь хоть сто лет, вы все равно будете чужими, потому что вы русские, вы не наши", - едва сдерживая слезы говорит Денисова.

Лидия Рожкова теперь опасается давления со стороны местных властей, а также расправы местных жителей. Сюжет начинается с 06:46.

Накануне Киевский международный институт социологии (КМИС) провел среди украинцев опрос, в результате которого "языковой вопрос" оказался одной из наименее значимых проблем для граждан страны.

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