Шалости со спичками. В Житомирской области в огне погибли двое детей

Мать ушла хлопотать по хозяйству и оставила на кровати двоих детей.

В пятницу, 5 января, в Житомирской области в результате пожара погибли 2 детей.

Около 17:00 в Службу спасения "101" от центра экстренной медицины поступило сообщение о том, что в селе Копище Олевского района произошел пожар и пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Для выяснения обстоятельств возгорания на место происшествия выехала оперативная группа Олевского районного сектора Управления ГСЧС в Житомирской области.

Как выяснилось, в тот вечер хозяин был на работе, а его жена ушла хлопотать по хозяйству и оставила на кровати двоих детей. Трехмесячная дочка в это время спала, а полуторагодовалый мальчик игрался. Через несколько минут женщина вернулась, однако, когда открыла входную дверь сильное задымление не позволило ей попасть в дом.

Перепуганная мать позвала на помощь соседей, которые самостоятельно потушили пожар, не вызывая подразделения ГСЧС. В кровати были обнаружены тела двух детей, которых спасти уже не удалось.

В результате пожара огнем повреждены кровать и обуглены стены в комнате квартиры. Рядом с кроватью на месте происшествия спасатели заметили использованные спички. Вероятно, возгорание произошло из-за детских шалостей с огнем. Окончательные обстоятельства пожара сейчас устанавливают специалисты.

Напомним, в Ивано-Франковске при пожаре погибла целая семья.