"Шел стрелять депутатов". Стали известны подробности задержания подростка с оружием под Кабмином

Задержанному 15 лет, изъятое оружие принадлежит отчиму.

В Киеве задержали подростка с оружием kyiv.npu.gov.ua

Задержанный 20 июня в правительственном квартале Киева молодой человек в маске и с автоматом Калашникова "шел стрелять депутатов", рассказал источник в правоохранительных органах.

"Задержанному 15 лет. Оружие принадлежит отчиму. Сейчас ребенка отпустили к родителям. Якобы нормальный ребенок, учится, но он сказал, что взял ружье и шел стрелять депутатов", — сказал собеседник "Украинской правды".

Он также добавил, что изъятое оружие является охотничьим, на него у отчима парня есть разрешение.

"Это охотничье ружье, зарегистрированное, у отца есть разрешение. При себе парень имел холостые патроны. То есть это нарезное оружие, но выглядело точно, как автомат Калашникова", — рассказал собеседник.

По его словам, правоохранители, вероятно, будут проверять, здоров ли парень психически.

"Будут назначены все необходимые экспертизы. В том числе, если будут сомнения в его психическом здоровье, то и психиатрическая", — подытожил источник.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, правоохранители расследуют два уголовных производства по факту задержания мужчины в маске и с автоматом под Кабинетом министров.

"Расследуется два уголовных производства: по ч.1 ст. 263 и по ч. 2 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами — ред.), поскольку там было и огнестрельное и холодное оружие", — сказала Блищик.

Она добавила, что все оружие изъяли и отправили на экспертизу.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти. Согласно обвинению, она готовила обстрел Верховной Рады и убийство нардепов, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram