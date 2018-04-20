Школьникам "про это". Гриневич рассказала о скандальной книге о сексуальном воспитании

В Раде озаботились книгой, которая "популяризирует гомосексуализм в детском возрасте и развращает малолетних".

Министерство образования и науки не давало рекомендацию книге о сексуальном воспитании "Откровенный разговор про "ЭТО", заявила глава ведомства Лилия Гриневич во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Вопрос о наличии такого "грифа" поднял народный депутат Олег Мусий поинтересовавшись, почему в школах изучается книга "Про это" и какое отношение имеет к этому Министерство образования и науки.

По его мнению, эта книга "популяризирует гомосексуализм в детском возрасте и развращает малолетних".

"МОН не имеет никакого отношения к этой книге и никогда не рекомендовало ее для учебного процесса, — заверила министр, добавив, что на книге не указано, что она рекомендована министерством.

"Кстати, эта книга уже второй раз переиздается в Украине. Впервые ее издали в 2008 году. Это иностранное издание", — рассказала Гриневич.

Отметим, что в описании определен возраст ребенка: от 3 до 5 лет, от 6 до 8 лет, от 9 до 12 лет. В ней в том числе рассказывается о гетеросексуальных и гомосексуальных отношениях. Также указывается, что "книга предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста", пишет life.pravda.com.ua.

"Те, кто перевел эту книгу несут ответственность за нее. Родители должны внимательно смотреть, какие книги дают читать детям", — добавила глава МОН.

Напомним, ранее в Минобразования задумались о жеребьевке при приеме в школы первоклашек.

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