Штаб ООС использовал для социальной рекламы текст российской армии: видео

Пользователи соцсети заметили, что слова двух роликов полностью идентичны.
"Во-первых, оно размещено на официальной странице Операции объединенных сил. То есть, никак не может считаться хендмейдом, какого-то неравнодушного украинца, который таким образом решил проявить свою гражданскую позицию. Более того, этот ролик иллюстрирует слова и позицию командующего операции на Донбассе. Во-вторых, — это кража", - сообщил о своих наблюдениях в Facebook журналист Левко Стек.
Он подчеркнул, что украинский ролик повторяет российский слово в слово. И особенно чудовищно, что это текст, созданный в 2014 году, прославляет армию агрессора. По словам Стека, все это выглядит более чем странно, поскольку силы ООС были созданы, в первую очередь, для борьбы с российской армией.
"Как-то оно неправильно, называть РФ врагом и обращаться к своим гражданам их словам, их идеями и образами", -написал он.
Журналист скомпоновал оба видео в один ролик:
Оригинальное видео ООС:
Видео рекламы российской армии:
Напомним, Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины без предупреждения провели воздушные учения над Мариуполем изрядно сначала озадачив, а затем обрадовав местных жителей.
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