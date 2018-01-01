Штаб ООС использовал для социальной рекламы текст российской армии: видео

Пользователи соцсети заметили, что слова двух роликов полностью идентичны.

Штаб ООС напортачил с социальной рекламой Скриншот из видео

Штаб Операции Объединенных Сил в день Сил Специальных Операций на своей странице опубликовал видео с поздравлением бойцов Командования ССО. В этом видео были использованы кадры из российской рекламы службы в армии.

"Во-первых, оно размещено на официальной странице Операции объединенных сил. То есть, никак не может считаться хендмейдом, какого-то неравнодушного украинца, который таким образом решил проявить свою гражданскую позицию. Более того, этот ролик иллюстрирует слова и позицию командующего операции на Донбассе. Во-вторых, — это кража", - сообщил о своих наблюдениях в Facebook журналист Левко Стек.

Он подчеркнул, что украинский ролик повторяет российский слово в слово. И особенно чудовищно, что это текст, созданный в 2014 году, прославляет армию агрессора. По словам Стека, все это выглядит более чем странно, поскольку силы ООС были созданы, в первую очередь, для борьбы с российской армией.

"Как-то оно неправильно, называть РФ врагом и обращаться к своим гражданам их словам, их идеями и образами", -написал он.

Журналист скомпоновал оба видео в один ролик:

Оригинальное видео ООС:

Видео рекламы российской армии:

Напомним, Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины без предупреждения провели воздушные учения над Мариуполем изрядно сначала озадачив, а затем обрадовав местных жителей.

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