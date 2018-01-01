Штормовой ветер и повышение температуры. Синоптик рассказала о погоде в Вербное воскресенье

Дожди пройдут в западных областях Украины.

В Украине температура воздуха повысится molbuk.ua

В воскресенье, 1 апреля, в Украине температура воздуха повысится на несколько градусов. При этом стоит ожидать сильного, штормового ветра.

Дожди пройдут в западных областях и там осадки снизят температуру воздуха на 3-6 градусов, рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, местами на юге и в центральной части страны вероятно повышение температуры до +20 градусов.

В Киеве Вербное воскресенье ожидается теплым и ветреным. Сильный южный ветер будет сочетаеться с максимальными 15 градусами выше нуля.

Дождь утром и днем в столице маловероятен, а вот завтра вечером набегут облака и дождь появится, прогнозирует Диденко.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине первые семь дней апреля будут холодными.

