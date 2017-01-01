Штормовой ветер, тепло. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на четверг

Завтра в столице температура воздуха днем может составить семь градусов со знаком плюс, отметила эксперт.

Завтра в столице днем может быть +7 градусов, отметила синоптик facebook.com/kievtypical

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в четверг — 28 декабря — ожидается теплая погода, возможны штормовые порывы ветра.

Температура воздуха днем может прогреться до семи градусов со знаком плюс, говорится на ее странице в Facebook.

"В Киеве в четверг ожидается облачная теплая ветреная погода… ветер юго-восточного направления, внимание! — возможны штормовые порывы, днем температура воздуха в столице +4 +7 градусов", — отмечается в сообщении.

Напомним, 26 декабря стало известно, что в Днепровском районе Киева после сильного дождя была затоплена улица Фанерная, движение по ней оказалось парализованным, — ни пройти, ни проехать — коммунальщики откачивали воду.